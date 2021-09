Podlaskie. Hotele, pensjonaty i kwatery agroturystyczne odwołały wrześniowe rezerwacje. Wszyscy licza straty i pytają o odszkodowania

Hotele i restauracje otwarte, ale bez gości

- To bardzo ciężka sytuacja, najpierw pandemia, która zamknęła nas na głucho, a teraz stan wyjątkowy, który zamyka przyjazd naszym gościom. Co z tego, że możemy działać, skoro nikt z zewnątrz nie może do Kruszynian przyjechać. Od rana dzwonią turyści (odebrałam kilkadziesiąt telefonów) i pytają czy będziemy działali. I jedni rozumieją sytuację, a inni mają pretensje. To nie nasza wina, że nie możemy przyjmować gości z zewnątrz. Jest nam przykro, zapowiedziało się wielu turystów, wielu gości, a nagle okazuje się, że przez bliskość granicy nie można do nas dojechać. Gdybyśmy byli dziesięć kilometrów dalej, nie było by problemu, a tak czeka nas ciężki czas. Oficjalnie będziemy otwarci, ale, kto do nas przyjedzie - denerwuje się Dżenneta Bogdanowicz, właścicielka Tatarskiej Jurty.