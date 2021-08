Podlaskie będzie współpracowało z Chinami. Połączy nas Nowy Jedwabny Szlak?

Dyrektor Peng Huang przebywa w dniach 10-11 sierpnia z wizytą roboczą w Podlaskiem na zaproszenie Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Agencja Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej posiada trzy oddziały w Europie – w Holandii, w Niemczech i na Węgrzech. Dyrektor Huang reprezentuje oddział Agencji w Hadze. Do województwa podlaskiego przybył, żeby ocenić możliwości współpracy inwestycyjnej i handlowej. Pobyt dyrektora agencji z Państwa Środka to wyjątkowa okazja do zaprezentowania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego regionu, przybliżenia możliwości produkcyjnych podlaskich przedsiębiorstw oraz wytwarzanych przez nie towarów i usług.

Pierwszy dzień wizyty chińskiego gościa w województwie podlaskim upłynął pod znakiem spotkań z przedstawicielami białostockich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej, gdzie zaprezentowane zostały m.in. możliwości badawczo-rozwojowe regionalnych szkół wyższych. Wizyta w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w siedzibie Grupy TenderHut stała się natomiast doskonałą okazją do przedstawienia potencjału drzemiącego w podlaskim sektorze IT.