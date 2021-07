Podlaski futbol. 71 zespołów w grze. Trzy grupy w Klasie A (galeria) Wojciech Konończuk

71 drużyn z naszego województwa zostało zgłoszonych do seniorskich rozgrywek centralnych, makroregionalnych oraz organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w regionie. Zmieni się Klasa A, która została podzielona na trzy, a nie jak dotąd dwie grupy. To głównie efekt "odchudzania" wyższych klas rozgrywkowych, od III ligi w dół. Słabiutko jest na najwyższych szczeblach: centralnym i makroregionalnym, na których Podlasie reprezentują tylko cztery ekipy. W galerii przedstawiamy podlaski stan posiadania od ekstraklasowej Jagiellonii do beniaminka Klasy A - Verty Suwałki. Zapraszamy.