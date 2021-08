Podlaska Młodzież Wszechpolska i inne organizacje społeczne podziękowały straży granicznej oraz wojsku za obronę polskich granic (zdjęcia)

- Wszyscy jesteśmy zwolennikami silnych i bezpiecznych granic. Są one gwarantem polskiej niepodległości. Zmniejszają przestępczość i masową, nielegalną imigrację, która w konsekwencji może doprowadzić do powiększonej przestępczości. Przyszliśmy tu dzisiaj jednak po to, żeby okazać swoją wdzięczność i podziękować tym strażnikom granicznym i tym żołnierzom wojska polskiego, którzy od dłuższego już czasu czy w jednostkach, czy to w punktach granicznych, czy to na pasie granicznym pracują dla bezpieczeństwa naszego i naszych granic - mówił Michał Mikucki, prezes podlaskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej.