Podlaska Kurator Oświaty: Nie chcemy ograniczać nauki języka białoruskiego. Uczeń może wybrać lub zrezygnować

Przypomnijmy. Rodzice i dyrekcja II LO z DNJB w Hajnówce wraz z przedstawicielami organizacji białoruskich w Polsce zaapelowali do Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby nie wprowadzały zmian do statutów białoruskich liceów w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Poskarżył się rodzic i uczennica

- Działania w II LO z DNJB w Hajnówce zostały podjęte na skutek interwencji rodzica i uczennicy, którzy poprosili Podlaskiego Kuratora Oświaty o wyjaśnienie kwestii, czy złożona przez ucznia rezygnacja z nauki języka białoruskiego obliguje do zakończenia nauki w tej szkole. W udzielonej odpowiedzi Podlaski Kurator Oświaty wskazał przepisy prawa oświatowego, które obowiązują wszystkich dyrektorów szkół publicznych na terenie całego kraju – tłumaczy Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka, którą poprosiliśmy o komentarz do niedzielnej konferencji działaczy białoruskich.

Rozporządzenie i wniosek

Przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, naukę m.in. języka białoruskiej mniejszości organizuje się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wniosek zaś składa się na zasadzie dobrowolności, co pozwala zrezygnować z nauki języka mniejszości narodowej.

- Wówczas uczeń na świadectwie ukończenia szkoły nie będzie miał wpisanej końcowej oceny klasyfikacyjnej z języka mniejszości narodowej, a co za tym idzie, nie będzie miał obowiązku przystępowania do egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, jako przedmiotu obowiązkowego. Przywołane przepisy obowiązują we wszystkich szkołach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej – przypomina kurator Pietruszka.