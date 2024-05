Podlaska KAS szuka pracowników! Zobacz ile można zarobić. Rozpoczął się nabór do Służby Celno-Skarbowej Adrian Kuźmiuk

Na chętnych czeka 19 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Na starcie można zarobić 5 724 zł brutto Podlaska KAS Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Ruszyła rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Dokumenty o przyjęcie do służby można składać tylko do 24 czerwca 2024 roku. Na chętnych czeka 19 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.