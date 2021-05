Podlaska firma z nagrodą. Suempol laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku organizuje konkurs literacki „O Srebrne Pióro MDK"

To już XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK" im. Wiesława Szymańskiego. Wziąć w nim udział mogą uczniowie szkół średnich, studenci, a także ci, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat. Prace należy nadsyłać do 5 maja 2021 roku. Do wygrania są nagrody rzeczowe i dyplomy.