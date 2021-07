Podlasie SlowFest by ŁOMŻA w Supraślu. Festiwal dla osób poszukujących wakacyjnego wytchnienia (Zobacz program) Alicja Olchanowska

- Mieliśmy wewnętrzne przekonanie, siłę i moc, by się nie poddawać i zrealizować festiwal w tym roku - mówi Piotr Domagała, dyrektor Podlasie SlowFest by ŁOMŻA. To już 5 edycja wielkiego święta sztuki i natury. Odbędzie się w dniach 29 lipca - 8 sierpnia. Przed nami aż 30 wydarzeń artystycznych i rekreacyjnych: spotkania, warsztaty, koncerty, spektakle i pokazy filmowe, a wszystko to w scenerii tajemniczej Puszczy Knyszyńskiej.