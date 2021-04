Podlascy medycy niechętnie emigrują. Dlaczego nie chcą pracować za granicą?

Polscy lekarze uciekną za granicę?

Ok. 200 wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do pracy za granicą zostało wydanych w I kwartale 2021 r. przez Okręgowe Izby Lekarskie w całej Polsce. To rekordowa liczba wniosków, nienotowana od wielu lat. Zaświadczenia pozwalają osobom, które ukończyły studia lekarskie w Polsce, starać się o pracę na terenie Unii Europejskiej.

Co ciekawe, dane o zaświadczeniach wydawanym lekarzom w ubiegłych latach wskazywały, że medycy - z roku na rok - coraz mniej chętnie wybierali emigrację. W 2020 roku (stan na 31 października) NIL wydał lekarzom 385 zaświadczeń, w 2019 r. - 617, w 2018 roku – 649, 2017 r. - 747, a w 2016 - 694 zaświadczenia. Jeśli tempo wpływu wniosków z I kwartału 2021 r. utrzyma się, to pod koniec tego roku będziemy mieli do czynienia z odwróceniem trendu spadkowego.