Pociąg "Drogi" już po raz siódmy pojedzie do Jastarni. Podopieczni stowarzyszenia czekają na darczyńców

W drugiej połowie sierpnia, nieco ponad 200 podopiecznych białostockiego Stowarzyszenia "Droga", wybierze się w daleką podróż nad polskie morze.

- To, że mamy możliwość organizacji takiego wyjazdu, sprawia nam niezmierną radość. A jeszcze większą sprawia zapewne naszym podopiecznym. Będą mogli spędzić wartościowy czas ze swoimi rodzinami, na dla niektórych pierwszym w życiu wyjeździe - mówi ojciec Edward Konkol, prezes Stowarzyszenia "Droga".

Całe rodziny spędzą tydzień w Jastarni. Czas na wypoczynek i zabawę będzie. Ale nie to jest najważniejsze w tym wyjeździe. Podczas tego wakacyjnego pobytu nad morzem, rodziny, które nieco się w życiu pogubiły, z pomocą pracowników stowarzyszenia, będą szukać odpowiedniej drogi.

- To będzie przede wszystkim czas nauki. Rodziny będą uczyć się rozmowy, radzenia sobie w stresowych sytuacjach, tego jak na co dzień ze sobą przebywać i jak spędzać razem wolny czas. Będzie więc mnóstwo elementów terapeutycznych, zajęć... Chcemy też motywować do tego, by uczestnicy naszego wyjazdu, po powrocie do Białegostoku podjęli się wspólnie jakiejś terapii. Wielu wciąż ma przed tym wielkie opory - przyznaje o. Edward.