Pochód 1 maja w Białymstoku. Marsz narodowców: "Praca w Polsce dla Polaków" zatrzymany przez policję (ZDJĘCIA)

Ten marsz nieprzypadkowo został zaplanowany 1 maja, w dniu Święta Pracy. Jednak to nie środowiska lewicowe, a organizacja Narodowy Białystok zorganizowała pochód pod hasłem "Praca w Polsce dla Polaków", który ma wyruszyć spod pomnika Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki, przemaszerować głównymi ulicami w centrum Białegostoku, by wrócić znów pod pomnik marszałka.

Chętnych do udziału w marszu zaproszono na godz. 14. Przyszło około stu osób. Policji było jednak o wiele więcej. Organizatorzy otrzymali informację z urzędu miasta, że na wydarzeniu jest za dużo ludzi. Organizator poprosił o rozejście się osób biorących udział w zgromadzeniu i zachowanie dystansu. Nic to nie dało. Organizator musiał oficjalnie rozwiązać marsz. Mimo to ludzie nie rozeszli się.

- Wolność słowa dla nacjonalizmu - skandowali.

Policja zaczęła wzywać do rozejścia się. Funkcjonariusze otoczyli zgromadzonych i nie przepuścili ich, gdy ci rozpoczęli marsz. Mundurowi zaczęli legitymować wszystkich znajdujących się w pobliżu pomnika Józefa Piłsudskiego. Wtedy ludzie się rozeszli.