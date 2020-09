Po trzynastu latach starań rzece na Nurzec oddano do użytku zbiornik retencyjny. Ma on chronić Brańsk przed wiosennymi roztopami

Tak powstaje nowa droga ekspresowa w regionie (zdjęcia, wideo)

Zaawansowanie prac drogowych wynosi prawie 99 proc. zakładanego planu, a finansowe niemal 56 proc. wartości całkowitego kontraktu. Od Wysokiego do Raczek trwa budowa dziewiczego odcinka drogi ekspresowej S61. To przyszła Via Baltica.