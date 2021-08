Plaża Open Białystok 2021. Rozpoczął się turniej finałowy (zdjęcia)

Na plaży Dojlidy w Białymstoku rozpoczął się finałowy turniej rozgrywek Plaża Open 2021. Kibice mogą już podziwiać umiejętności najlepszych zawodników i zawodniczek siatkówki plażowej w Polsce. Pula nagród dla uczestników wynosi 30 tys. zł (po 15 tys. zł na turniej kobiet i mężczyzn).

W rozgrywkach bierze udział 10 drużyn złożonych z dwóch zawodników. W meczu biorą jednak udział minimum trzy pary. Rozgrywany jest on na boisku o regularnych wymiarach, ale ma ono jedną stronę uprzywilejowaną i jest to strona „Króla”. Cała formuła turnieju ma dużo zawiłych zasad, które uatrakcyjniają widowisko. Na koniec zawodów wybierany jest „Król” – zwycięzca otrzymuje koronę, berło i pelerynę.

Dużym widowiskiem będzie turniej National Championships of King Of The Court, który do tej pory odbywał się tylko w Holandii i Niemczech. Teraz zawita do Polski – właśnie do Białegostoku, na finał Plaża Open. Impreza odbędzie w sobotę (21 sierpnia) o godz. 20.00 przy oświetleniu oraz muzyce. Wstęp bezpłatny.