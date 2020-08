Plaża Open 2020 Białystok. Finał turnieju siatkówki plażowej nad zalewem Dojlidy (zdjęcia)

Druga batalia o wielki finał to wyrównana rywalizacja zdobywców dzikiej karty Piotra Ilewicza/Josipa Pribanica, którzy po pełnym zwrotów akcji starciu musieli uznać wyższość Jarosława Lecha/Michała Koryckiego. Polsko-chorwacki duet, straty powetował sobie w małym finale, czyli meczu o 3 miejsce. W nim Pribanic/Ilewicz pokonali jedno z największych pozytywnych zaskoczeń turnieju – Adam Sobstyla/Igora Ciemachowskiego. Niesamowitych emocji doświadczyli kibice oglądając wielki finał. Po morderczym tiebreak-u lepsi okazali się faworyzowani Michał Korycki i Jarosław Lech i to na ich szyjach zawisły złote medale.

- Jestem bardzo zadowolony z tego jak zaprezentowaliśmy się w tym turnieju. Trzecie miejsce to ogromny sukces naszego duetu, tym bardziej, że przed rozpoczęciem zawodów myśleliśmy o tym, by wygrać chociaż jeden mecz, między innymi dlatego, że przeprowadziliśmy właściwie jeden trening razem. Przed meczem wiedziałem, że polska siatkówka plażowa stoi na wysokim poziomie, że rywalizacja jest tutaj bardzo zacięta. Sam turniej utwierdził mnie w tym przekonaniu, a nawet pokazał, że jest jeszcze lepiej, niż się spodziewałem. Jestem wdzięczny organizatorom, całej obsłudze, wolontariuszom i każdemu kto przyczynił się do tego, że czułem się tutaj niesamowicie. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że Wasz turniej nie ma sobie równych, a na kilku turniejach cyklu World Tour na świecie byłem – powiedział chorwacki siatkarz Josep Pribanic.