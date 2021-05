Płatne staże. Białostocka spółka Glosel ciągle się rozwija, więc szuka pracowników

Białostocka spółka Glosel specjalizuje się głównie w sprzedaży książek oraz produktów FMCG w internecie. Pod jej parasolem działają marki: TaniaKsiazka.pl i Bee.pl. To firma wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach, od 19 lat działa w branży e-commerce i współpracuje z najlepszymi specjalistami w regionie.

Latem eksperci Glosela podzielą się swoją wiedzą ze studentami i absolwentami uczelni wyższych, w ramach płatnych programów stażowych. Właśnie trwa rekrutacja do działu marketing automation.

Czytaj również: Wejście na rynek e-commerce. Glosel otwiera program płatnych staży dla studentów i absolwentów

– Zbieranie biznesowego, praktycznego doświadczenia na początku kariery to bardzo ważny etap, który otwiera drzwi do ciekawych propozycji na rynku pracy. Zainteresowanie stażami w naszej firmie w działach social media, planowanie i retencja oraz e-commerce spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć nasz program o jeszcze jeden obszar, czyli marketing automation. To praca związana z analizą danych, segmentacją grup klientów i budowaniem scenariuszy automatycznych dla zwiększania zaangażowania użytkowników. Kierunek ten związany jest z jednym z największych trendów w e-commerce, czyli personalizacją – wyjaśnia Joanna Moroz-Jatkowska, dyrektor HR w Glosel.