Plany szpitala w Łapach: zamknąć pediatrię, uruchomić ortopedię

Kłopoty z oddziałem pediatrycznym w szpitalu w Łapach zaczęły się latem. W czerwcu zaczęli ze szpitala zaczęli odchodzić pediatrzy. Jedna z lekarek od stycznia 2022 nie przedłużyła umowy. W ślad za nią do szpitala w Łomży przeszło kolejnych dwóch lekarzy. W Łapach Została jedna lekarka, a do prowadzenia oddziału potrzebnych jest przynajmniej dwóch specjalistów. Oddział więc trzeba było zawiesić. – Ale tylko do września, bo wtedy zatrudnimy kolejnego lekarza – obiecywał wtedy starosta Jan Perkowski. Niestety, tak szybko problemu nie udało się rozwiązać. Zawieszenie zostało przedłużone do końca roku.

Jan Perkowski: Nie mamy planu B. Oddział pediatryczny znów musi zacząć działać

Teraz jednak okazuje się, że dyrekcja szpitala i starosta oddział dla dzieci postanowili jednak zlikwidować. Po pierwsze dlatego, że nie ma tu chętnych do pracy. A jeśli już są, to żądają tak wysokich poborów, że szpitala nie stać na ich zatrudnienie. Po drugie – na oddział pediatryczny trafiało tak mało dzieci, że nie opłaca się go utrzymywać.