PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Jagiellonia. Trzeba myśleć o tym, żeby strzelić gola, a nie żeby go stracić

Mimo ostatnich wpadek z Legią Warszawa u siebie (0:2) oraz Radomiakiem na wyjeździe (0:1) i dopiero 14. miejsc a w tabeli, poznaniacy do łatwych rywali nie należą. Wcześniej potrafili bowiem rozbić w delegacji Górnika Łęczna (4:0) oraz zremisować z reprezentantami Polski europejskich pucharach - Pogonią Szczecin (1:1) i Śląskiem Wrocław (2:2).

- To jest silniejsza drużyna niż w ubiegłym sezonie, nie mam co do tego wątpliwości. Są skuteczni, nie potrzebują wielu okazji, aby strzelić gola. Do tego są zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, jeśli chodzi o grę defensywną - uważa trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

Kibice Żółto-Czerwonych zastanawiają, czy do gry zdolny będzie lider linii defensywnej - Michał Pazdan, którego z powodu urazu zabrakło w ostatnim meczu z Cracovią (1:2). Na szczęście "minister obrony" wrócił już do zajęć.