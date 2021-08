PKO Ekstraklasa. Cracovia - Jagiellonia. W starciu z Pasami będzie iskrzyć z obu stron

Zespół spod Wawelu zaczął sezon od remisu 1:1 w Łęcznej Górnikiem, ale potem poniósł trzy porażki z rzędu - 1:2 ze Śląskiem Wrocław, 0:2 z Lechem Poznań i ostatnio 0:3 z Lechią Gdańsk, co zepchnęło krakowskich piłkarzy na dno tabeli. Nie oznacza to jednak, że nie mają oni nic do zaoferowania.

- W Gdańsku przy wyniku 0:0 Rupa nieczysto uderzył piłkę i trafił w jedynego zawodnika w bramce, a za minutę stracili gola po rzucie wolnym i rykoszecie. Gdyby otworzyli wynik meczu, to mogło być zupełnie inaczej - przypomina trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. - Nie chcę po czterech kolejkach szukać gdziekolwiek kryzysu. Musimy patrzyć na siebie i wrócić do naszego grania z pierwszych kolejek - dodaje.

