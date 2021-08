PKO Ekstraklasa: Cracovia - Jagiellonia 2:1. Pasy odbiły się od dna, Jaga wróciła do domu z niczym

Obie strony miały pod Wawelem sporo do udowodnienia. Pasy chciały pokazać, że niezasłużenie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, a Jagiellończycy - że porażka u siebie w kiepskim stylu 1:3 z Górnikiem Zabrze była tylko wypadkiem przy pracy. Żółto-Czerwoni wypadki co prawda lepiej niż w starciu z zabrzanami, ale niewielka to pociecha, skoro nie poprawili w Krakowie dorobku punktowego.

Zadania drużynie trenera Ireneusza Mamrota nie ułatwiała kontuzja lidera obrony - Michała Pazdana, który co prawda pojechał z drużyną na mecz, ale okazało się, że nie może wystąpić.

Nie była to jedyna zmiana w wyjściowej jedenastce w porównaniu do potyczki z Górnikiem. Doszło do małej rewolucji kadrowej. W bramce po raz pierwszy w tym sezonie zagrał Pavels Steinbors, podobnie jak w linii obronnej Bartosz Kwiecień. Do składu wrócił po wyleczeniu urazu inny defensor - Hiszpan Israel Puerto, a szansę dostali też Kacper Tabiś na prawym wahadle i w ataku Andrzej Trubeha.