PKO BP Ekstraklasa. Jagiellonia poznała dwóch rywali. To Radomiak i Bruk-Bet. Zostało już tylko jedno wolne miejsce

Radomianie przypieczętowali promocję do elity wygraną z Koroną Kielce 2:0. Wkład w decydujące zwyciestwo miał były zawodnik m. in. suwalskich Wigier Mateusz Radecki, który kilka minut przed przerwą strzelił ustalającego wynik gola. Już w 2. minucie wynik otworzył Dawid Abramowicz. Radomianie awansowali do ekstraklasy po 36 latach.

Bruk-Bet długo liderował, ale "Słoniki" w końcówce dostały zadyszki, poniosły dwie porażki i musiały zapunktować w ostatnim spotkaniu ze Stomilem Olsztyn. Zespoł trenera Mariusza Lewandowskiego zremisował z rywalami ze stolicy Warmii i Mazur 0:0 i mógł świętować powrót do elity po trzyletniej przerwie.

Do obsadzenia w nowym sezonie ekstraklasy pozostało jeszcze jedno miejsce. W środowych barażach GKS Tychy zagra z Górnikiem Łęczna, a Arka Gdynia z ŁKS-em Łódź. Finał odbędzie się 20 czerwca. Jego zwycięstwa będzie w kolejnej kampanii rywalem Jagiellonii.