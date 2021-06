PiS: Zgłoszony przez nas mieszkaniec nie został dopuszczony na sesji do głosu na temat planu zagospodarowania os. Mickiewicza

- Oczekujemy, że przewodniczący rady wyjaśni dlaczego nie dopuścił do dyskusji dr Adama Tureckiego - napisał do Łukasz Prokorym w imieniu klubu radnych PiS. - Takie postępowanie to dyskryminacja. Tym bardzie, że podczas dyskusji w innych punktach wypowiadały się inni mieszkańcy.

Z informacji uzyskanych w biurze rady miasta wynika, że zainteresowana osoba otrzymała dane niezbędne do logowania na platformie zoom z informacją, że przewodniczący rady udzieli jej głosu na wniosek Klubu Radnych PiS. Zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Białystok dopuszczalny czas wystąpienia dyskutantów w punkcie porządku obrad wynosi 3 minuty. Biuro rady miasta potwierdza, że zgłoszony przez klub radnych PiS zalogował się w dniu sesji do platformy zoom.