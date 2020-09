Piotr Łozowik kręci film "Bierz to dzieciak". W tle Białystok i piękne podlaskie plenery (zdjęcia)

- Siedziałem z Rafałem Pietrzakiem (aktorem wcielającym się w główną postać) przy piwku i rozmawialiśmy o różnych sprawach, w pewnym momencie opowiedziałem mu o moim pomyśle na film - wspomina Łozowik. - Rafał zareagował bardzo pozytywnie, zapytał od razu: „Mogę w tym zagrać?”. To był sygnał, że z tej mąki może być chleb, bo już wcześniej mój kolega operator, Marek Włodzimirow, zapewnił mnie, że pomoże mi w kwestii zdjęć, gdy będę miał jakiś pomysł na film. Tym sposobem miałem już głównego aktora i operatora. I to był świetny początek, aby rozpocząć projekt.

Nakręcenie filmu fabularnego jest chyba marzeniem każdego kto pracuje z kamerą - mówi Piotr Łozowik. - Oczywiście film dokumentalny jest zrobić łatwiej, bo można zrobić to w zasadzie w pojedynkę. Fabułę też można zrobić w dwie, trzy osoby, jednak, jeśli chce się, żeby efekt był na wyższym poziomie, zrealizowany zgodnie ze sztuką filmową, potrzeba licznej obsady, zarówno aktorskiej, jak i realizatorskiej. Ale najpierw trzeba mieć pomysł i, zdaje się, dobrych przyjaciół.

Oczywiście od pomysłu do wykonania droga była daleka. Piotr tworzył scenariusz, dyskutował z operatorem i odtwórcą głównej roli. W końcu wyklarowała się wizja swego rodzaju podróży. Twórcy pomyśleli, żeby w tak im bliskie z racji urodzenia (Włodzimirow i Łozowik), czy wyboru (Pietrzak pochodzi z Inowrocławia) miejsca wrzucić młodzieńca ze stolicy i zderzyć jego wizję Podlasia, wsi, z prawdą o naszych stronach.

- Na skutek pewnych zdarzeń, przyszły pan młody znajduje się na podlaskiej wsi - zdradza fragmenty scenariusza Piotr Łozowik. - Nie potrafi odnaleźć się w nowych okolicznościach, nie nawiązuje kontaktu z mieszkańcami wsi, w której się obudził i postanawia wrócić do Białegostoku na własną rękę, co okazuje się nie takie proste. Ale dzięki temu i on, i przyszli widzowie zobaczą niezwykle piękne podlaskie krajobrazy.

Zdjęcia powstawały między innymi we wsi Kożyno w gminie Bielsk Podlaski i przede wszystkim we wsi Zubry, w gminie Gródek.

- Zubry, to rodzinna wieś mojej mamy, dlatego łatwiej mi było namówić naturszczyków do występu przed kamerą - zdradza Łozowik. - Ich występ sprawił, że w filmie usłyszymy również lokalną gwarę. Podróż bohatera trwa kilka dni i jest, według scenariusza, naprawdę wyczerpująca. Spotyka on na swojej drodze kilka nieoczywistych postaci, odwiedza parę nietypowych miejsc.