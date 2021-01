Piotr Domalewski dostał Paszport Polityki 2020. Reżyser z Łomży nagrodzony za reżyserię fabuły „Jak najdalej stąd” (zdjęcia)

Życzenia na Dzień Babci 2021. Najpiękniejsze, wyjątkowe słowa, wierszyki. Gotowe krótkie rymowane życzenia dla babci do laurki i SMS

Życzenia na Dzień Babci 2021. Pamięć i dobre słowo z pewnością sprawi babciom dużo przyjemności, zwłaszcza w obecnych czasach. Dzień Babci to okazja, by za opiekę, troskliwość i ogrom serca i dobroci podziękować ukochanym babciom. Warto zrobić babci niespodziankę i przygotować dla niej drobny upominek w postaci pięknej kartki lub laurki. Wykonanie kartki należy do Was, za to my podajemy Wam gotowe propozycje na wyjątkowe życzenia dla babci do wpisania w środku! Ale dziś babcie są bardzo nowoczesne. Prawie każda ma telefon komórkowy, najczęściej smartfona. Zatem do gifa z kwiatkami warto dołożyć krótkie rymowane życzenia. Najpiękniejsze, najczulsze słowa, wierszyki gotowe do wpisania znajdziecie w tym artykule. Są do wysłania smsem, przez Messengera lub WhatsAppa.