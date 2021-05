Piłka nożna. Trzech byłych zawodników Jagiellonii przeżyło gorycz degradacji

Novikovas grał w Jagiellonii w latach 2016-19. Rozegrał dla Jagi w ekstraklasie 80 spotkań, strzelając 21 goli, po czym przeniósł się do Legii, z której z kolei latem minionego roku trafił nad Bosfor. W ostatniej kolejce jego Erzurumspor pokonał co prawda na wyjeździe 3:2 Alanyaspor (w barwach którego jako rezerwowy wystąpił białostoczanin Damian Kądzior), ale nie uchroniło go to przed degradacją. Litwin nie znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.

Towarzyszem niedoli Novikovasa w tureckiej ekstraklasie jest kolejny były gracz Jagi - Michał Pazdan. Obrońca, który żółto-czerwonych barw bronił w latach 2014-15, teraz żegna się nad Bosforem z elitą wraz ze swoim aktualnym klubem - Ankaragucu SK. Stała się tak po porażce 1:3 z Kasimpasą, którą Pazdan oglądał z ławki rezerwowych.

Na Wyspach Brytyjskich z angielskiej Premier League spada West Bromwich Albion, którego piłkarzem jest kolejny z eksjagiellończyków - Kamil Grosicki. który grał w białostockim klubie w latach 2009-10. Los WBA przypieczętowała porażka 1:3 z Arsenalem Londyn. Grosik, który grywał bardzo rzadko (tylko trzy mecze ligowe dla The Baggies) zapowiedział już odejście z klubu.