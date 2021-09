Piłka nożna. Jagiellończycy grali w reprezentacjach. Sukcesów było niewiele

Karol Struski wystąpił w Łomży w reprezentacji Polski do lat 20, w przegranym 0:2 meczu Turnieju Ośmiu Narodów z Włochami. Jagiellończyk bronił biało-czerwonych barw do 46. minuty, kiedy został zmieniony przez Szymona Czyża z Warty Poznań.

- Wynik nie do końca odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Stworzyliśmy kilka sytuacji i tylko z nich zasłużyliśmy na przynajmniej jednego gola. Były sytuacje, w których pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę - ocenia w rozmowie z portalem jagiellonia.pl Struski. - Niestety, na tym poziomie każda pomyłka jest bardzo kosztowna, co tylko pokazuje skalę trudności, bo umiejętności Włochów były bardzo duże. Tym bardziej cieszę się, że mogłem zagrać, ponieważ to tylko pokazuje, gdzie tkwią moje rezerwy i nad czym muszę jeszcze pracować - dorzuca.

Zadowolony z występu białostoczanina był selekcjoner naszej kadry - Miłosz Stępiński.