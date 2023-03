Piłka nożna. Grzegorz Mokry i Dawid Szulczek wkróce staną na drodze Jagiellonii Białystok

- Okazało się, że Suwałki to bardzo dobra trampolina do wskoczenia na trenerską karuzelę w ekstraklasie - mówi Karol Salik, który najpierw z Dawidem Szulczkiem, a potem z Grzegorzem Mokrym, współpracował w drugoligowych wówczas Wigrach jako szkoleniowiec bramkarzy. - Cieszę się, że obaj dostali szansę i nie jestem zaskoczony tym, jak dobrze ją wykorzystują - dodaje.

Jak pracujący obecnie z golkiperami Sparty Augustów Salik zapamiętał obu trenerów?

- Z Grzesiem Mokrym pracowałem jeszcze jako bramkarz Wigier, kiedy był u nas asystentem. Dał się poznać, jako człowiek pracowity, bardzo dobrze przygotowany do każdych zajęć pod względem merytorycznym. Żył pracą, był w klubie często od rana do wieczora - zaznacza Salik. - To samo mogę powiedzieć o Dawidzie Szulczku. Obaj starali się, by wszystko było zawsze zapięte na ostatni guzik - dodaje.