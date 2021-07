Piłka nożna. Derbowy sparing, czyli Jagiellonia kontra Wigry

Białostoczanie jak dotąd nie imponowali w Kępie formą, przegrywając z ekstraklasowymi rywalami - Legią Warszawa (0:2) oraz Radomiakiem Radom (1:4). Nikt w podlaskiej ekipie nie robi jednak z tego tragedii.

- Myślę, że sparingi to czas, w którym testuje się różne ustawienia. To dobra okazja do wszelkiej maści eksperymentów, dlatego lepiej przegrać w takich okolicznościach niż w meczu o punkty. W takich spotkaniach widać, gdzie tkwią nasze mankamenty, nad czym musimy jeszcze popracować. Do startu ligi pozostało jeszcze trochę czasu i musimy wykorzystać go w możliwie najlepszy sposób, aby efektownie i efektywnie wejść w nowy sezon - tłumaczy cytowany przez klubowe media Jesus Imaz.

Czytaj też: Sparing. Jagiellonia - Radomiak 1:4. Kolejna sparingowa porażka białostoczan

Gorzej, że w kadrze trenera Ireneusza Mamrota dużą grupę stanowią piłkarze kontuzjowani. Do tej pory w sparingach nie uczestniczył m. in. Imaz.