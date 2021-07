Piknik historyczny w Olmontach. Mieszkańcy uczcili 252. rocznicę Bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami (zdjęcia)

Do potyczki między polskimi wojskami Konfederacji Barskiej a rosyjskim oddziałem armii carskiej doszło w dniach 13-16 lipca 1769 roku. Bitwa zakończyła się porażką Konfederatów. Na polach i w lesie w okolicach Olmont poległo około 110 Polaków i 120 Rosjan. Wielu odniosło rany. Około 1000 polskich żołnierzy zostało uznanych za zaginionych lub dostało się do niewoli. Bitwa zakończyła okres działań zaczepnych prowadzonych przez Konfederatów. 15 lipca 2018 roku w Olmontach odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą polskim żołnierzom. To właśnie w tym miejscu w niedzielę (18.07) złożono kwiaty, oddając hołd poległym.

Niektórzy historycy uznają Konfederację Barską za pierwsze powstanie narodowe, zawiązane w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie "Olmonty" od 9 lat przypomina o jednej z bitew Konfederacji w przystępny dla każdego mieszkańca sposób. Dorośli mogli pobiec w 5 km biegu pamięci ulicami miejscowości, dzieci wystartowały na krótkim dystansie 800 metrów. Na boisku w Olmontach atrakcje przygotowali m.in. Podlaska Brać Szlachecka i Bractwo Kurkowe.

Zobacz też: