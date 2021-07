Pikieta przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. To akt solidarności z aresztowanymi Andrzejem Poczobutem i Andżeliką Borys

Minęły cztery miesiące od zatrzymania polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, prezeski Związku Polaków na Białorusi. Oboje przebywają w areszcie więziennym w Żodzinie pod Mińskiem. W niedzielne popołudnie przed konsulatem w Białymstoku zebrała się grupa około trzydziestu osób. Domagali się uwolnienia więźniów politycznych. Mieli ze sobą kilkumetrowy transparent ze zdjęciami Borys i Poczobuta z hasłem "Siedzą, bo są Polakami".

- Marzę o tym, by nasze słowa tutaj dziś wypowiedziane do nich dotarły i dodały im otuchy. My, Związek Polaków na Białorusi, zorganizowaliśmy dzisiejszą akcję dla nich, żeby wesprzeć naszych politycznych więźniów. Ludzie pamiętają i walczą o ich wolność - mówiła przed konsulatem Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie. Sama trafiła do aresztu na dwa miesiące. Wspomina ten czas traumatycznie.