Pierwszy przypadek wariantu koronawirusa Delta w Podlaskiem. To 22-letnia kobieta z powiatu białostockiego

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem koronawirusa Delta potwierdzono w województwie podlaskim. Jak informuje doc. Radosław Charkiewicz z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej przy UMB, wariant Delta wykryto u 22-letniej kobiety z powiatu białostockiego.

Kobiecie pobrano wymaz 9 czerwca, zaś sekwencjonowanie próbki pod kątem wariantu miało miejsce w laboratorium olszyńskim. Wyniki badań trafiły do międzynarodowej bazy 26 czerwca. Dlaczego tak długo trzeba czekać na stwierdzenie, z którym wariantem mamy do czynienia?

- Cała procedura wygląda tak, że po pobraniu wymazu i otrzymaniu wyniku testu PCR powiatowe sanepidy wysyłają je do stacji wojewódzkich. Tam są opracowywane i przekazywane do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Z kolei PZH wysyła następnie próbki do laboratoriów sekwencjonujących, które ustalają wariant koronawirusa. Także ten czas, w którym próbka od momentu pobrania trafia do naszego laboratorium wynosi średnio 2 tygodnie. Większość laboratoriów sekwencjonuje próbki w ciągu 1-2 tygodni. A więc czasem upływa nawet miesiąc, kiedy jesteśmy w stanie ustalić, z jakim wariantem mamy do czynienia. My jesteśmy w stanie dokonać sekwencjonowania w ciągu 2,5 doby.