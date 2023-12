Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Powinszowania na Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Nowe życzenia gotowe do wysyłki w SMS

Wigilia, a później czas świąt Bożego Narodzenia to doskonała okazja do wysyłania i składania sobie życzeń. W tym roku z pewnością będą one szczególne, bo przede wszystkim dotyczące naszego zdrowia. Ale nie możemy przecież zapominać, że to także czas radości w chrześcijańskim świecie z narodzin Jezusa Chrystusa. To wielowiekowa tradycja, którą tak naprawdę bardzo wszyscy lubimy. Nie można zapomnieć, ze podczas składania życzeń liczy się dobór słów i przede wszystkim - szczerość! Niektórzy wiedzą, jak ułożyć życzenia spontanicznie, inni poświęcają sporo czasu by stworzyć osobiste, niepowtarzalne życzenia, jeszcze inni wykorzystują (oczywiście również często piękne) gotowe życzenia w internecie. U nas znajdziecie życzenia na Boże Narodzenie dla każdego - są tu zarówno tradycyjne i uniwersalne bożonarodzeniowe życzenia jak i śmieszne i poważne wierszyki. Mamy życzenia na Boże Narodzenie 2023: piękne, krótkie, sms, oryginalne, ale też tradycyjne. Życzenia świąteczne: firmowe, oficjalne. Życzenia na Boże Narodzenia zabawne, śmieszne, krótkie, poważne. Starannie wybrane. Wybierz coś dla siebie. Piękne świąteczne życzenia na SMS, Messenger, Facebook, WhatsApp. Ładne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie - życzenia wigilijne dla każdego. Śmieszne i poważne, dla dzieci i dorosłych

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I BOŻONARODZENIOWE Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania piękne, dowcipne, ciepłe. Życzenia SMS na święta i Nowy Rok 2023 Boże Narodzenie to czas, w jakim chętnie składamy życzenia. W artykule poniżej znajdziesz gotowe życzenia: piękne,

krótkie,

sms,

oryginalne,

tradycyjne.

Życzenia świąteczne: firmowe,

oficjalne. Życzenia na Boże Narodzenie:

zabawne,

śmieszne,

krótkie,

poważne,

starannie wybrane. Wybierz coś dla siebie. Mamy piękne świąteczne życzenia na: SMS,

Messenger,

Facebook,

WhatsApp. Ładne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie - życzenia wigilijne dla każdego. Śmieszne i poważne, dla dzieci i dorosłych

Najnowsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie: Krótkie, wesołe, tradycyjne, dla dzieci i dorosłych

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne i wesołe świąteczne życzenie. Rymowanki gotowe do wysłania na facebook, twitter, instagram NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Z okazji Bożego Narodzenia, składam Wam serdeczne życzenia.

Niech Wam święta miłe będą, z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z wigilią tuż po zmroku, i w radosnym Nowym Roku.

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail, FN. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

Zabawne życzenia świąteczne. Piękne rymowanki i wierszyki na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie i śmieszne życzenia świąteczne SMS [WIERSZYKI, SMS, ŻYCZENIA]

W te piękne święta niech każdy pamięta

z głębi serca płynące życzenia:

zdróweczka, marzeń spełnienia,

iskierek radości i dużo miłości.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Kuligiem chciałam do Ciebie jechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzysz,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Ci życzyć Do Siego Roku!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

Wesołych Świąt! WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma - szkoda

Iskry sypią się z pod sań

Po asfalcie pędzi drań

Spieszył się bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE TRADYCYJNE

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań. ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE TRADYCYJNE

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne Skacze aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w anielskich piórkach.

Niesie w plecaku babki i świeczki,

a we walizkach, złote dzwoneczki.

Wesołych Świąt!

Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie: krótkie, długie, śmieszne, poważne. Oryginalne życzenia!

POBIERZ I WKLEJ. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA FACEBOOKA

Bardzo dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów,

Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś kto zrobi śniadanie,

a na każdym kroku

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Będą czasem spokoju i szczęścia,

radości przeżywanej w gronie najbliższych

Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok .... przyniesie wszelką pomyślność

I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Krótkie życzenia świąteczne. Piękne wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie:

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie. Kartki z życzeniami bożonarodzeniowe ONLINE. Gotowe do wysłania piękne świąteczne kartki *** Piękne życzenia świąteczne gotowe na facebook

Święta świece zapaliły, pod choinką prezent lśni.

To dla Ciebie, mój Ty miły, żebyś o mnie często śnił

Życzenia świąteczne na Facebooka. Wklej na Facebooku życzenia na Boże Narodzenie lub wyślij Messengerem. Wierszyki krótkie i tradycyjne

Piękne krótki zyczenia i kartki świąteczne. Oryginalne rymowane życzenia na Boże Narodzenie

mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek. W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail, FB. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

Zaczarowany magią Świąt,

stanę samotnie pod rozgwieżdżonym niebem

i patrząc na spadające płatki śniegu,

pomyślę o ludziach, których noszę w sercu,

życząc im spokojnych Świąt,

wszędzie tam, gdziekolwiek są…

NAJLEPSZE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE. Piękne wierszyki świąteczne. Śmieszne, poważne, smsowe życzenia wigilijne. Boże Narodzenie 2021 OBRAZKI

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy... ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: WIERSZYKI

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

Życzenia świąteczne. Piękne życzenia i wierszyki na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne na Facebooka. Wklej na Facebooku życzenia na Boże Narodzenie lub wyślij Messengerem. Wierszyki krótkie i tradycyjne

ZOBACZ:Życzenia świąteczne SMS na Boże Narodzenie [Wierszyki SMS, łańcuszki SMS, życzenia dla rodziny i bliskich]

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail, FB. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail, FB. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

Tajemnica Bożego Narodzenia

niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,

a blaskiem swym niech oświeca

wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14 ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE RELIGIJNE Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt! Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE ŚMIESZNE

Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. ZABAWNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE DO WYSŁANIA SMS By wszystko Wam pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

Ładne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie - życzenia wigilijne dla każdego - WIERSZYKI - CYTATY - SENTENCJE - Życzeni

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mam przyjemność złożyć w imieniu... i własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Piękne krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Oryginalne i tradycyjne. Wybierz coś dla siebie

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER

Życzenia i wierszyki na Boże Narodzenie. Bożonarodzeniowe życzenia i krókie sms-y. Gotowe do wysłania [FB, Messenger, mail, sms] Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, a kolędowych śpiewów nie było dość!

Piękne życzenia SMS na Boże Narodzenie. Życzenia bożonarodzeniowe poważne, tradycyjne Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia, niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku! Cała lista artykułów z życzeniami świątecznymi. Tu sprawdzisz rymowanki i wierszyki na Boże Narodzenie:

WIĘCEJ:Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia. Wyślij sms, kartkę, mail, FB. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne ZOBACZ;Życzenia Boże Narodzenie religijne. Życzenia świąteczne: piękne i tradycyjne wierszyki bożonarodzeniowe. Wesołe, radosne, wigilijne życzenia

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie tradycyjne i poważne, religijne, doniosłe

Najpiękniejsze życzenia świąteczne sms. Poważne i tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie

Czy jesteś mały, lub bardzo duży nigdy nie zapominaj o tym, że rodzina i bliscy są najważniejsi i Jezusek nasz malutki leży tam w stajence i marznie bo nie było dla niego miejsca.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER

Na nadchodzące, radosne Święta i zbliżający się Nowy Rok, niechaj Chrystusa siła niepojęta, rozjaśni każdy życia mrok.

AKTUALIZACJA:

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki świąteczne na Boże Narodzenie: krótkie, sms, firmowe, dla rodziny [NAJNOWSZE ŻYCZENIA] Gotowe życzenia bożonarodzeniowe Wesołych świąt Bożego Narodzenia zdrowia, szczęścia i miłości w gronie rodziny i przyjaciół żeby Jezusek u was zagościł! Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Serdeczne życzenia radosnych Świąt

w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu

i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku. Kartki świąteczne na Boże Narodzenie. Kartki z życzeniami bożonarodzeniowe ONLINE. Gotowe do wysłania piękne świąteczne kartki

Życzenia świąteczne gotowe do wysłania przez SMS. Piękne wierszyki na Boże Narodzenie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE 2018 - tutaj znajdziesz mnóstwo gotowych życzeń - wierszyki, rymowanki, sentencje, życzenia religijne i biznesowe - wszystkie życzenia świąteczne w jednym miejscu.

Wesołych Świąt! ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei By spełniło się choć jedno z twoich marzeń Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! Mikołaja w kominie, prezentów ile się nawinie.

Cukierków skrzynki, dwumetrowej choinki.

Przed domem bałwana i sylwestra do rana. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą...

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy…

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia na SMS, Messenger, Facebook. Piękne, krótkie, śmieszne życzenia świąteczne

Życzenia bożonarodzeniowe. Życzenia i wierszyki na Boże Narodzenie. Piękne życzenia świąteczne na święta. Jakie życzenia wysłać w Wigilię? Wesołych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz wystrzałowego Sylwestra i spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku życzy

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2023: SMS, WIERSZYKI, RYMOWANKI, ZABAWNE, PIĘKNE

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie

[b]Życzenia świąteczne. Piękne życzenia i wierszyki na Boże Narodzenie

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE TRADYCYJNE

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki bożonarodzeniowe gotowe do wysłania [SMS, mail, messenger]

Piękne i tradycyjne wierszyki na boże Narodzenie. Życzenia świąteczne gotowe do wysłania

