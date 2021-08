Piątnica Poduchowna. Uroczyste otwarcie odcinka drogi S61 Via Baltica. Premier Mateusz Morawiecki przyjechał przeciąć wstęgę (zdjęcia)

Premier Mateusz Morawiecki w województwie podlaskim

•12:30 MOP Górki Wschód to jedno z dwóch powstałych Miejsc Obsługi Podróżnych (po jednym dla każdego kierunku ruchu). Powierzchnia MOPów podzielona została na strefy: parkingowo-techniczną oraz wypoczynku. W strefie parkingowo-technicznej zaprojektowano m.in.: jezdnie manewrowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz stanowiska postojowe. W strefie wypoczynku zaprojektowano: budynek z toaletami, umywalniami i prysznicami, wiaty piknikowe, plac zabaw, zestaw śmietników do segregacji odpadów, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, rezerwę terenu pod obiekt gastronomiczny.

Premier otworzy kolejny odcinek S61 Via Baltica Jakub Sadkowski

•12:12 Premier ma zainaugurować otwarcie trasy o godz. 12:45 przy MOP-ie Górki Wschód, niedaleko Piątnicy Poduchownej.

Otwierany odcinek drogi to trasa od węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna. To kolejne odcinki przyszłej Via Baltiki, które zostaną oddane do użytku.