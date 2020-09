Phoebe Morgan – Idealna opiekunka. Kto zadźgał kochankę ojca?

Niejaka Caroline Harvey została zadźgana w Suffolk. Jej zwłoki trafiły do dziecięcego łóżeczka, ale dziecko zniknęło. Czy ojcem jest Callum Dillon? Policja profilaktycznie aresztuje go pod zarzutem morderstwa, a idealna rodzina, jaką współtworzył, zaczyna trzeszczeć w szwach. Jak do tego doszło? To już trzeba zajrzeć do książki „Idealna opiekunka”.

Phoebe Morgan zgodnie z zasadami gatunku cofa się w czasie i przedstawia wydarzenia, które poprzedziły noc morderstwa. Zacieśniające się więzy, wzajemne rodzinne i towarzyskie urazy i skryte powiązania. Bo odkrywanie psychologicznych ran i tajnych powiązań pomiędzy bohaterami tej książki to najważniejsze elementy układanki, które czynią tę gatunkową prozą interesującą, a nawet intrygującą.

Kto nad zagadki kryminalne przedkłada znajdowanie się w dusznej i lepkiej atmosferze kłamstw i erotycznych zdrad, a przy tym lubi narrację opowiadaną przez kobiety może się z „Idealną opiekunką” zaprzyjaźnić – przynajmniej na czas lektury.