Paweł Małaszyński nie do poznania! Białostocki aktor i wokalista pokazał wyjątkowe zdjęcia sprzed lat

Paweł Małaszyński od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Popularność zyskał za sprawą serialu "Magda M", w którym wcielał się w jednego z głównych bohaterów.

Białostoczanina możemy oglądać nie tylko w serialach, filmach czy na deskach teatrów. Małaszyński spełnia się także muzycznie. Od 2004 roku tworzy także rockowy zespół Cochise. Jest w nim wokalistą i autorem tekstów.

Niedawno, w swoich socjal mediach, białostocki muzyk i aktor postanowił powspominać dawne czasy. Na Instagramie opublikował cztery zdjęcia sprzed lat. Na żadnym z nich jego fryzura nie przypomina tej dzisiejszej. Jak się okazuje, za młodu, Paweł Małaszyński preferował dłuższe włosy.

Wybrałem się ostatnio w podróż po młodości by dotrzeć do centrum mego rytualnego porządku świata. Młodość jest świeżym, kwitnącym pięknem pełnym nadziei i życia. Ma nieskończenie wiele obrazów i kształtów, jest też nieodłącznym elementem cierpienia i bólu. To czas miłosnych uniesień, rozpoznania, podejmowania decyzji i działania. To niedokończona butelka wina, brak rymów i swobodna dowolność, która wyróżnia - czytam w poście.