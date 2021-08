Paweł Kalinowski jedzie na hulajnodze w rowerowym wyścigu Wschód 1400. Dotarł już na Podlasie [ZDJĘCIA]

- Dzień #1 ... DWERNIK - PRZEMYŚL 145km +15km dojazd do Startu. I pomyśleć, że wystarczyło otworzyć oczy... ot, cała tajemnica... I ujrzeć to, czego wcześniej nie mogliśmy dostrzec. To przerażające, jak czasem niewiele dzieli nas od bycia szczęśliwym. Zaledwie zamglone myśli, milczące serce i zamknięte powieki.... Wszystkiego dobrego! Dziś dwa upadki (po raz pierwszy w życiu, zgubiony bidon, zgubiony głośnik) ostra wyrpa była. Więcej wchodzenia, a zjazdy na max niebezpieczne. Dobrze, że mam to za sobą. Czas na regenerację - opisywał Paweł Kalinowski na swoim fanpage'u.