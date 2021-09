Paula Gorlo pobiła rekord Guinnessa! W ciągu 24 godzin zrobiła aż 4081 podciągnięć na drążku (zdjęcia)

W środę (8 września) o godzinie 16.00 w Centrum Wspinaczkowym FLASH w Białymstoku Paula Grolo rozpoczęła próbę bicia rekordu Guinnessa. Pochodząca z Suwałk dentystka postanowiła przez 24 godziny podciągać się na drążku więcej niż 3737 razy, to właśnie tyle wynosił poprzedni ustanowiony rekord w tej kategorii.

Rekord udało się przebić, i to z nawiązką! W czwartek, o godzinie 16.00, na liczników Pauli pojawiła się imponująca liczba 4081 podciągnięć.

- Chcielibyśmy powiedzieć, że Paula dała z siebie 100 procent. Ale to byłoby spore niedopowiedzenie. Pobiła dotychczasowy rekord o ponad 300 podciągnięć, co mówi samo przez siebie, jak ogromny był to wysiłek - przyznaje Marek Papiernik, szef teamu Pauli. - Jesteśmy z niej bardzo dumni. To osiągnięcie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Paula udowodniła jak silnym jest sportowcem i jak nieprawdopodobnym człowiekiem.