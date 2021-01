Parafia pw. Chrystusa Króla w Białymstoku. Modlitwa o jedność chrześcijan w ramach Tygodnia Ekumenicznego (zdjęcia) OPRAC.: Jerzy Doroszkiewicz

- Tematem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan było "Jeśli będziecie trwać w miłości Mojej, przyniesiecie owoc obfity". To zaproszenie Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku do swoich uczniów, a jednocześnie modlitwa Jezusa do Ojca mówi o trwaniu w czasie, a więc ta dzisiejsza modlitwa i Tydzień Ekumeniczny, który jutro (25.01.2021) się kończy ma być przedłużony w czasie. Jezus oczekuje, że on się przedłuży. To znaczy, że on pozostanie głęboko w naszym sercu - mówił abp. Tadeusz Wojda podczas uroczystej Mszy św. o jedność chrześcijan, sprawowanej w parafii pw. Chrystusa Króla w Białymstoku.