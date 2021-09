"Panna bez majątku" do księgarń trafi już 21 września. To kryminał i miłosna intryga w świecie XIX-wiecznej podlaskiej arystokracji

Urszula Gajdowska już niedługo zaprezentuje czytelnikom drugi tom tomu cyklu „W dolinie Narwi”. Powieść o tytue „Panna bez majątku” będzie miała premierę w księgarniach stacjonarnych i internetowych już 21 września 2021 r. Powieść ukaże się nakładem Wydawnictwa Szara

Tym razem autorka opowie historię Małgorzaty Strzeleckiej, oczytanej, ciekawej świata i nieco zakompleksionej młodej szlachcianki. W jej mniemaniu los pozbawił ją urody, a brat utracjusz – majątku. Nie ma męża, a co gorsza – chęci, by takowego znaleźć.

Dziewczyna trafia do majątku stryja, by tam spędzić spokojne lato, umilając tym samym czas ciotce. Monotonne dni nabierają

rumieńców, kiedy pewnej nocy Małgorzata spotyka nad jeziorem przystojnego i… całkiem nagiego barona Ksawerego Wigurę.

Dodatkowo w okolicy dzieją się niewytłumaczalne zjawiska, a wszystkie tropy prowadzą do kradzieży celtyckich manuskryptów.