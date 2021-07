Pandemia sprzyja uzależnieniu od telefonu komórkowego. Jakie są objawy tego zaburzenia?

Polacy i telefony komórkowe

97% Polaków powyżej 15 roku życia deklaruje korzystanie z telefonu komórkowego. 92% osób posiadających telefon komórkowy wykorzystuje go do łączenia się z Internetem. Coraz więcej uczniów korzysta z Internetu przez telefon dłużej niż 3 godziny dziennie. 10 lat to przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z telefonu komórkowego. Ponad 60% osób w wieku 15-35 lat ma telefon cały czas przy sobie w ciągu dnia, a blisko 82% nie rozstaje się z nim również w sypialni.

Objawy uzależnienia od telefonu

Dane statystyczne dotyczące korzystania Polaków z telefonu wyraźnie pokazują, że to urządzenie staje się czymś więcej niż tylko narzędziem wykorzystywanym w pracy i sporadycznej komunikacji ze znajomymi. Granica między zdrowym korzystaniem z telefonu a uzależnieniem jest płynna, ale są kryteria, które pozwalają nam ocenić, czy możemy mieć poważniejszy problem.