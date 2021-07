Pandemia a skóra. Coraz więcej pacjentów cierpi na maskne. Które maseczki są najlepsze dla naszej skóry?

Pandemia daje się we znaki nie tylko zakaźnikom czy pulmonologom, ale też dermatologom. Specjaliści od chorób skóry zauważają duży wzrost liczby pacjentów zgłaszających się do gabinetów ze zmianami skórnymi w obrębie twarzy. Do najczęstszych z nich należy maskne – odmiana trądziku mechanicznego.

O tym, jak pandemia wpłynęła na stan naszej skóry, rozmawiamy z dr hab. n. med. Anną Baran z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jak pandemia wpłynęła na naszą skórę?

Niewątpliwie pandemia bardzo istotnie wpłynęła na problemy skórne pacjentów. W gabinetach pojawiają się osoby, które nigdy wcześniej nie miały problemów ze skórą oraz osoby, u których nastąpiło nasilenie problemów już istniejących. Oczywiście, dotyczy to przede wszystkim twarzy, w związku z koniecznością noszenia maseczek, ale nie tylko. Pacjenci zgłaszają się też z problemami skórnymi rąk, co wiąże się ze stosowaniem środków dezynfekujących, które powodują kontaktowe zapalenia skóry. Nie można też nie wspomnieć o stresie związanym z pandemią, który odbija się na naszej skórze oraz o ograniczonym dostępie do lekarzy dermatologów, który spowodował, że pacjenci nie zgłaszali się do specjalistów z problemami skórnymi.