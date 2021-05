Palenie gumy w Białymstoku i zadyma na Lipowej. Kręcenie bączków na Krywlanach, Politechnice i obwodówce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Trzeba zacząć od tego, że Białystok w 2002 roku w niczym nie przypominał naszego miasta w roku 2021. I nie chodzi tu nawet o inwestycje, które wtedy jeszcze nie powstały, lecz o światopoglądowy klimat, w którym tkwiła wtedy stolica Podlasia. Dość powiedzieć, że ówczesny prezydent Białegostoku był kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, a powszechna była opinia, że to nie on rządzi miastem, a ośrodek znajdujący się przy ul. Kościelnej.

- Jazda na desce, albo łyżworolkach zakazana, palenie gumy zakazane, picie piwa w parku zakazane, sprzedaż alkoholu po 22 zakazana, czasopisma erotyczne w kioskach zakazane. To miasto wojewódzkie czy klasztor? - narzekał nasz Czytelnik.

Z czasem uczestników i widzów było coraz więcej. Co niedzielę na Krywlany przyjeżdżało setki osób z niemal całego województwa. Aż w końcu zaczęli przeszkadzać firmie, która dzierżawiła teren giełdy. Jej przedstawiciele poprosili o pomoc policję. Ta zamknęła giełdę, a kolumna samochodów ruszyła do centrum Białegostoku. Palenie gumy przeniosło się na Lipową. Było to w ostatni weekend lipca 2002 roku.