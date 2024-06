Oto wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Zobacz, jak w eurowyborach głosowali mieszkańcy okręgu 3

W niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki oraz przekazała, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych regionów. Jak zagłosowali mieszkańcy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego? Dowiedz się, kto otrzymał mandat z okręgu nr 3. Przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu. Sprawdź także, jak długo trwa kadencja Parlamentu Europejskiego oraz ilu posłów w nim zasiada.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy z całej Polski wzięli udział w głosowaniu, by wybrać posłów i posłanki, którzy w obecnej kadencji będą reprezentować nasz kraj. PKW opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu 2024 z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego okręg nr 3. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyniki: Jacek PROTAS - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 18,31% (125 861 głosów)

Tomasz FRANKOWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 12,83% (88 190 głosów)

Maciej Roman WĄSIK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 12,39% (85 151 głosów)

Adam ANDRUSZKIEWICZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 11,42% (78 488 głosów)

Piotr Cezary LISIECKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 6,5% (44 699 głosów)

Karol Adam KARSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 5,64% (38 777 głosów)

Paweł Ksawery ZALEWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 2,66% (18 256 głosów)

Stefan KRAJEWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 2,64% (18 128 głosów)

Anna WOJCIECHOWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 2,28% (15 706 głosów)

Konrad KRUPIŃSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 1,98% (13 582 głosów)

Bożena Marta PRZYŁUSKA - KKW LEWICA: 1,66% (11 403 głosów)

Iwona Ewa ARENT - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,59% (10 918 głosów)

Jan KRYSIAK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 1,4% (9 602 głosów)

Robert GONTARZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,36% (9 339 głosów)

Olga Ewa SEMENIUK-PATKOWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,04% (7 137 głosów)

Joanna Ewa BOCHNIARZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,97% (6 673 głosów)

Sebastian ŁUKASZEWICZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,95% (6 544 głosów)

Alicja ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,9% (6 198 głosów)

Jacek BOGUCKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,85% (5 834 głosów)

Barbara OKUŁA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,84% (5 785 głosów)

Bogusława ORZECHOWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,84% (5 767 głosów)

Anna AUGUSTYN - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,77% (5 261 głosów)

Bernadeta KRYNICKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,68% (4 683 głosów)

Karol Cyprian KICIŃSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,64% (4 403 głosów)

Paulina GOŁĘBIEWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,62% (4 275 głosów)

Marcin Robert KULASEK - KKW LEWICA: 0,61% (4 164 głosów)

Anna NASZKIEWICZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,54% (3 716 głosów)

Maria Jolanta NIKLIŃSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,48% (3 282 głosów)

Zbigniew JASKOWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,44% (3 008 głosów)

Marek Stanisław TYSZKIEWICZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,41% (2 817 głosów)

Agnieszka Izabela GÓRSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,39% (2 688 głosów)

Magdalena WIŚNIEWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,39% (2 680 głosów)

Urszula Agnieszka BRZOZOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,36% (2 483 głosów)

Katarzyna WOJCIECHOWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,34% (2 358 głosów)

Wioletta JASKÓLSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,33% (2 243 głosów)

Andrzej ALEKSIEJCZUK - KKW LEWICA: 0,3% (2 091 głosów)

Marta MROCZKOWSKA - KKW LEWICA: 0,24% (1 640 głosów)

Edyta KONDZIOR - KKW LEWICA: 0,24% (1 620 głosów)

Magdalena MILBRAT-PYŻYŃSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,23% (1 563 głosów)

Marta Maria RAU - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,21% (1 456 głosów)

Agnieszka Anna DĘBKOWSKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,21% (1 432 głosów)

Aneta DUDA-BEJNAROWICZ - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,2% (1 349 głosów)

Rafał RYSZCZUK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,17% (1 146 głosów)

Urszula WIADROWSKA - KKW LEWICA: 0,17% (1 146 głosów)

Tomasz KRUTUL - KKW LEWICA: 0,15% (1 038 głosów)

Krzysztof Radosław HOŁOWNIA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,15% (1 014 głosów)

Łukasz ZAKRZEWSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,15% (1 000 głosów)

Ireneusz Wacław WERYK - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,13% (904 głosów)

Jarosław GALEJ - KW NORMALNY KRAJ: 0,12% (836 głosów)

Maciej DYBOWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,11% (731 głosów)

Miłosz Adam KUZIEMKA - KW POLEXIT: 0,1% (666 głosów)

Ireneusz DZIENISIEWICZ - KKW LEWICA: 0,09% (648 głosów)

Paulina CZARNOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,09% (596 głosów)

Tomasz MAŃCZUK - KKW LEWICA: 0,07% (515 głosów)

Beata DALKOWSKA - KKW LEWICA: 0,07% (511 głosów)

Dorota RADZISZEWSKA - KW NORMALNY KRAJ: 0,07% (506 głosów)

Kamil SOKOŁOWSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (472 głosów)

Kazimierz GANZKE - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,05% (372 głosów)

Weronika Katarzyna CZERNIAWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (336 głosów)

Zorina Lila DAŃKOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (321 głosów)

Rafał Marcin KOSNO - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,04% (307 głosów)

Patryk OLĘNCKI - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (305 głosów)

Tadeusz Janusz POŹNIAK - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (256 głosów)

Danuta NOWOSIELSKA - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (249 głosów)

Leszek GOSK - KW NORMALNY KRAJ: 0,03% (229 głosów)

Leszek Grzegorz BURCHARDT - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (225 głosów)

Maciej WIEWIÓRKA - KW POLEXIT: 0,03% (213 głosów)

Piotr Robert BILIŃSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,03% (197 głosów)

Monika Dorota ŻURAWSKA-WIĄCEK - KW NORMALNY KRAJ: 0,03% (195 głosów)

Marian CZAPLIŃSKI - KW NORMALNY KRAJ: 0,03% (192 głosów)

Jacek Władysław GIERWATOWSKI - KW POLEXIT: 0,03% (173 głosów)

Anna Sylwia KACZOR - KW POLEXIT: 0,02% (164 głosów)

Katarzyna Aleksandra GOL - KW POLEXIT: 0,02% (147 głosów)

Alina ERDENE-OCHIR - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (117 głosów)

Natalia Anna JAJSZCZAK - KW POLEXIT: 0,02% (112 głosów)

Agnieszka Zofia MACIEJEWSKA - KW POLEXIT: 0,01% (80 głosów)

Dawid Michał PSZENNY - KW POLEXIT: 0,01% (73 głosów)

Jolanta Bogumiła DĄBEK - KW POLEXIT: 0,01% (60 głosów)

Włodzimierz Michał DOBREK - KW POLEXIT: 0,01% (55 głosów)

Jak wybierani są europosłowie?

Europosłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich. Kraje Unii Europejskiej organizują wybory co pięć lat. Wyborcy głosują na kandydatów w wyborach tajnych i powszechnych. Liczba posłów z każdego kraju jest zależna do liczby jego ludności. Żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów w Parlamencie Europejskim.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlament Europejski - definicja

Parlament Europejski to organ ustawodawczy Unii Europejskiej. Pełni przede wszystkim funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początek PE to rok 1952, kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1962 roku otrzymało ono nazwę Parlament Europejski. W 1979 roku odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, a większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Trzecią siedzibą jest Luksemburg, gdzie mieści się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Przed każdymi wyborami do Europarlamentu ustalana jest liczba posłów. Obecnie PE liczy 705 członków, a w kadencji 2024-2029 będzie ich 720. Zasada jest taka, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 i więcej niż 96 europosłów. Natomiast w całości Europarlament może składać się maksymalnie z 750 członków plus przewodniczący. W danym państwie członkowskim liczba wybieranych posłów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce zostało wybranych 53 europosłów.

Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy w wyborach do PE w Polsce wynosi 5%. Inne kraje Unii Europejskiej mogą go mieć na innym poziomie, a niektóre z nich w ogóle go nie ustalają, na przykład Dania, Niemcy, Holandia, Hiszpania.

Kadencja Europarlamentu

Europarlament wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję.

