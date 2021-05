Oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza. Kto ma najwięcej na koncie, a kto zaciągnął najwyższy kredyt?

Krąg zaufanych pracowników Tadeusza Truskolaskiego w magistracie od dwóch lata jest stały. Oprócz czterech wiceprezydentów zaliczają się do niego także sekretarz miasta i skarbnika. Zgodnie z prawem muszą oni do końca kwietnia złożyć oświadczenia majątkowe za poprzedni rok.

Jeśli chodzi o walutę obcą, to prym wiedzie wiceprezydent Adam Musiuk. 2020 rok zakończył na koncie walutowym z kwotą 10 tys. dolarów. Rok wcześniej miał nieco ponad trzy dolary. Z kolei jeśli chodzi o złotówki to przybyło mu 150 procent tego, czym dysponował na koniec 2019 roku.

O sto procent swoje zasoby pieniężne powiększył wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz (z 30 tys. w 2019 roku do 60 tys. w 2020 r.).

Jeśli jednak spojrzymy na oszczędności przez pryzmat kwoty, to tutaj bezapelacyjnie skarpetę pierwszeństwa dzierży wiceprezydent Rafał Rudnicki. Na koniec 2019 roku miał 189 tys. zł oszczędności. Na 31 grudnia 2020 było ich już 300 tys. zł. Oznacza to, że pierwszemu zastępcy Tadeusza Truskolaskiego udało się odłożyć w ciągu roku rok 111 tys. zł. To prawie 56 proc. rocznych dochodów wiceprezydenta osiąganych z tytułu umowy o pracę w urzędzie miejskim, które w ciągu roku zwiększyły się o 2100 (inne źródła to dieta członka rady programowej Polskiego Radia Białystok – 2300 zł i świadczenie 500 plus – 6 tys. zł).