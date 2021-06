Oświadczenia majątkowe radnych Białegostoku. Jak pandemiczny rok 2020 wpłynął na ich majątki?

Dodać tylko warto, że są i tacy, jak np. Jacek Chańko (PiS), który nie ma żadnych oszczędności, domu, mieszkania a pracuje wyłącznie po to, żeby spłacać kredyty. I to spore. Żadnych kredytów nie muszą natomiast spłacać m.in.: niezrzeszony Maciej Biernacki, Katarzyna Jamróz (KO), Paweł Myszkowski (PiS) czy Ksenia Juchimowicz (KO), która jest co prawda jest bezrobotna, ale przyznaje się do dwóch samochodów i sporych oszczędności w euro.