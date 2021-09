Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowano nielegalnie przekroczyć 191 razy. W gminie Lipsk ustawiono maszt oświetleniowy

Wczoraj (07.09) Straż Graniczna zatrzymała 36 nielegalnych imigrantów. Wśród nich było 18 obywateli Iraku, 3 obywateli Iranu, 3 obywateli Tadżykistanu i 12 osób, których tożsamość jest ustalana. Natomiast w poniedziałek zatrzymano 6 osób za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy polsko - białoruskiej. To obywatele: Niemiec, Finlandii, Tadżykistanu, Syrii, Iraku oraz Polski. Wszyscy usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa z art. 264 par. 3 kk. Grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Od początku września br. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku polsko-białoruskiej granicy zatrzymali 14 osób za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat.