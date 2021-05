Orlen Wyścig Narodów i Orlen Lang Team Race w Białymstoku. Utrudnienia w ruchu podczas wyścigów kolarskich (zdjęcia, mapy)

Orlen Wyścig Narodów to jedyna impreza w Polsce wchodząca w skład cyklu UCI Puchar Narodów dla kolarzy do lat 23. Orlen Lang Team Race to ogólnodostępny wyścig dla amatorów kolarstwa szosowego.

W weekend 29-30 maja zawody odbędą się na ulicach Białegostoku oraz drogach regionu - mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz, inspektor ds. promocji w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji. - Na starcie wyścigów spodziewanych jest kilkuset kolarzy. W ciągu dwóch dni zawodnicy trzykrotnie wystartują z białostockich ulic, by po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów po drogach w regionie, powrócić na metę zlokalizowaną przy ul. Piłsudskiego w Białymstoku.

Zobacz mapy z trasami wyścigów w naszej galerii: