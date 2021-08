OPTITOUCH to innowacyjny stół multimedialny. Powstał na Politechnice Białostockiej (zdjęcia)

Zespół specjalistów z Politechniki Białostockiej we współpracy z firmą iMedia Joanna Sawicka stworzył właśnie zupełnie nowy rodzaj monitora dotykowego.

– Rozwiązania istniejące dotychczasowo, czy to pojemnościowe, czy rezystancyjne przestają działać, czy przestają być opłacalne gdzieś powyżej 40 cali – podkreśla dr inż. Piotr Kardasz z Laboratorium Komputerowego Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Rozwiązania dla takich dużych ekranów po prostu nie istnieją.

Dlatego naukowcy z Politechniki Białostockiej musieli wykorzystać zupełnie inne rozwiązanie. I tak narodziła się idea stołu multimedialnego optycznego.

– Zbudowaliśmy od podstaw całe rozwiązanie, które bazuje wyłącznie na optyce, czyli wykorzystuje szerokie spektrum promieniowania, w tym podczerwień do analizy dotyku – wyjaśnia dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, kierownik Katedry Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Rozkład luminancji na wyświetlaczu, czyli to co na nim widać, jest efektem opracowanego przez nasz zespół dedykowanego oświetlenia ledowego, o bardzo dużej wierności barw i możliwości sterowania podświetleniem matrycy LCD. Staraliśmy się, żeby było ono efektywne energetycznie, czyli żeby pobierało minimalną ilość energii w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Nasze rozwiązanie cechuje się innowacją opierającą się na niemal wyłącznie optycznej analizie, tego co się na stole multimedialnym dzieje.