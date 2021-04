Opera i Filharmonia Podlaska. Zakończył się nabór do zespołu baletowego. 8 tancerzy rozpocznie próby już w maju

Pierwsze występy podlaskiej formacji baletowej odbędą się we wrześniu. Na początku w formie audycji lub drobnego pokazu. Dalsze plany są już poważniejsze. Zespół będzie przygotowywał choreografię do "Wesołej wdówki" Franciszka Lehára. Premiera operetki planowana jest na wrzesień. Potem grupa rozpocznie pracę nad musicalem „West Side Story". Jej efekt będzie można obejrzeć w styczniu 2022 r.

- Tak jak śpiewak poprzez słowo, muzykę, mimikę twarzy przekazuje swoje emocje, tak tancerz nie ma do dyspozycji głosu, on ma tylko swoje ciało. To jest bardzo trudne albowiem taniec to mowa ciała, to przekazanie ekspresji zawartych w libretcie poprzez ruch ciała, sprawność ruchową. To jest bardzo trudny zawód - podsumowuje prof. Violetta Bielecka.