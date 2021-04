Olej konopny w kosmetyce. Dowiedz się, jak go stosować w codziennej pielęgnacji

Olej konopny pozyskuje się z nasion konopi siewnych (Cannabic sativa L). Najwartościowszy jest pozyskiwany w wyniku tłoczenia na zimno nasion konopi. Niemal 80 proc. składu takiego oleju stanowią niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), czyli omega-3 i omega-6. Wspomniane kwasy są niezbędne dla prawidłowego przebiegu wielu procesów zachodzących w naszym organizmie. Kluczowe dla ich właściwego działania są proporcje, które w oleju konopnym są wzorcowe i wynoszą 3:1, gdzie 3 to kwasy omega-6, a 1 stanowią kwasy omega-3. Dodatkowo skład oleju konopnego wzbogacają m.in. przeciwutleniacze, proteiny, aminokwasy, karoten minerały (w tym m.in. magnez, wapń, potas) oraz witaminy – A, B1, B2, B3, B6, C, D i E. Olej konopny można jeszcze pozyskiwać z kwiatów konopi siewnej. Znajduje się tam duża zawartość CBD czyli kannabidiolu. Olej kanabidiolowy (olej CBD) pozyskiwany jest poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami kwiatów konopi bogatych w kanabidiol. Ekstrakt ten rozpuszczany jest następnie w oleju. Ten preparat ma działania przeciwlękowe, uspokajające. Pomaga też w problemach ze snem.

Właściwości oleju konopnego w kosmetyce

Kosmetyki z olejem konopnym mają wiele właściwości pielęgnacyjnych. Olej konopny ma działanie nawilżające i regenerujące. Doskonale nadaje się do stosowania na skórę z problemami dermatologicznymi, ponieważ łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Dlatego chętnie wybierają go osoby z atopowym zapaleniem skóry czy łuszczycą. Olej konopny nadaje się zarówno do cery suchej, trądzikowej, wrażliwej i dojrzałej.