Ogródki działkowe w Białymstoku i okolicach. Ile kosztują działki ROD? Gdzie są na sprzedaż? Sprawdziliśmy! (ZDJĘCIA, CENY)

Przyznaje, że wciąż są prawdziwi pasjonaci działek, których cieszy możliwość spędzenia czasu w otoczeniu zieleni. W ogłoszeniach łatwo poznać ich działki. Trafiają się perełki, ogródki doskonale utrzymane. I to może uzasadniać wyższą cenę. Przed pandemią działki nie kosztowały jednak więcej niż 40-50 tys. zł. Najtańsze można było kupić za 5 lub 7 tys.

- Dziś widzę ogłoszenia, w których właściciele ogrodu chcą dużych pieniędzy za trawę, która nie była dwa lata koszona i zaniedbane altany. Ceny idą w górę. Czy to się uspokoi za jakiś czas? Nie wiem. Działki są dziś modne. I to ma swoje plusy, bo nie stoją puste. Wiele młodych osób chce spędzać w ten sposób czas, uważając, że jest to lepsza forma wypoczynku niż las czy park. Są też seniorzy, którzy pokochali działkowanie i to wpływa pozytywnie na ich zdrowie. Rozmawiałem ostatnio z panem Janem, 80-latkiem. Mówi, że ta działka trzyma go przy życiu, bo on już przed godziną 8. rano idzie do swojego ogrodu robić wiosenne porządku. I nie ważne, że boli. Jest motywacja, by wstać z łóżka i być aktywnym - uśmiecha się prezes związku działkowiczów.

Poleca również hortiterapię, czyli metodę terapeutyczną polegającą na przebywaniu w ogrodzie. Pomaga w leczeniu chorób o podłożu psychicznym, ale także przy wielu innych dolegliwościach. Ba! Są nawet dowody naukowe na to, że praca w ogrodzie uszczęśliwia. Zieleń uspokaja i wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.